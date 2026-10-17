$!Prevén lluvias ligeras en 14 municipios de Sinaloa este sábado

El pronóstico señala que la probabilidad de lluvias se mantendrá alta en El Fuerte, Guasave, Sinaloa de Leyva, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato, Culiacán, Eldorado, Cosalá, Elota, San Ignacio y Concordia.

Lluvias ligeras en 14 municipios, cielo de medio nublado a nublado y temperaturas máximas de hasta 38 grados centígrados se pronostican para este sábado en Sinaloa, de acuerdo con el reporte meteorológico matutino de Protección Civil estatal.

En estas localidades se esperan lluvias ligeras, con acumulados de entre 0.1 y cinco milímetros.

De acuerdo con el reporte, la imagen satelital mostraba cielo de medio nublado a nublado en el estado, con tendencia a disminuir la nubosidad después del mediodía.

En cuanto a las temperaturas, los municipios del norte y centro podrían registrar máximas de entre 34 y 38 grados centígrados, mientras que en el sur se esperan valores de entre 28 y 33 grados.

Para las costas del sur de Sinaloa también se pronostica oleaje de entre uno y tres metros de altura.