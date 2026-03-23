$!Prevén lluvias ligeras en sierra de Sinaloa tras ola de calor

Este lunes 23 de marzo, Sinaloa vive la etapa final de la reciente onda de calor, aunque el termómetro seguirá presente en el norte del Estado, donde se esperan las temperaturas más altas de la región.

Mientras Culiacán mantiene un ambiente caluroso pero estable, en la sierra se prevé un incremento de nubosidad por la tarde que podría traer consigo las primeras precipitaciones ligeras del periodo.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, estas condiciones son provocadas por la persistencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera.

Este fenómeno favorece cielos que van de despejados a medio nublados y genera rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en diversas zonas del estado, sin embargo, hacia la tarde, el flujo de humedad permitirá que en las zonas de sierra y montaña que limitan con Chihuahua y Durango se presenten lluvias ligeras de entre 0.1 y 5 milímetros.

Los municipios de El Fuerte, Choix, Sinaloa y Mocorito registran los valores máximos más altos del Estado, alcanzando entre 34 y 38 grados.

En una escala intermedia, con temperaturas de 33 a 36 grados, se encuentran Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Salvador Alvarado, Badiraguato y Cosalá.

Por su parte, las zonas costeras y del sur, como Angostura, Navolato, Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, tendrán un ambiente más templado con máximas que no superarán los 32 grados y mínimas de 28 grados.

En Culiacán se registra un día de cielo poco nuboso con una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 14 grados y a pesar del calor vespertino, la probabilidad de lluvia para la ciudad es nula, con vientos suaves del suroeste.



Pronóstico extendido para Culiacán