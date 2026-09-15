$!Prevén lluvias moderadas en cuatro municipios de Sinaloa la tarde y noche de este martes

Lluvias moderadas de entre 5 y 25 milímetros se prevén durante la tarde y noche de este martes en Choix, Badiraguato y Cosalá, así como en zonas montañosas de Sinaloa colindantes con Chihuahua y Durango.
De acuerdo con el Pronóstico Meteorológico Vespertino emitido a las 17:00 horas por el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, la mayor parte del estado presenta cielo despejado.
Sin embargo, se mantiene cobertura de nubes en las zonas de montaña ubicadas en los límites con Chihuahua y Durango, mientras que en Cosalá se detectó actividad eléctrica.
Para el resto de la entidad, la probabilidad de lluvias durante la tarde y noche es baja.
Para este miércoles 16 de septiembre se pronostican condiciones atmosféricas estables, con cielo despejado a medio nublado y ambiente caluroso en Sinaloa.
Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 35 y 40 grados Celsius, además de que se esperan rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora.
En las zonas costeras se prevé oleaje de uno a dos metros de altura.
Protección Civil mantiene el llamado a permanecer atentos a la actualización de los pronósticos, principalmente en las zonas donde se contempla mayor probabilidad de lluvias y actividad eléctrica.