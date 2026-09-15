$!Prevén lluvias moderadas en cuatro municipios de Sinaloa la tarde y noche de este martes

Lluvias moderadas de entre 5 y 25 milímetros se prevén durante la tarde y noche de este martes en Choix, Badiraguato y Cosalá, así como en zonas montañosas de Sinaloa colindantes con Chihuahua y Durango.

De acuerdo con el Pronóstico Meteorológico Vespertino emitido a las 17:00 horas por el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, la mayor parte del estado presenta cielo despejado.

Sin embargo, se mantiene cobertura de nubes en las zonas de montaña ubicadas en los límites con Chihuahua y Durango, mientras que en Cosalá se detectó actividad eléctrica.