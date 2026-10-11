Prevén lluvias muy fuertes en el centro y sur de Sinaloa este domingo por ‘Simon’

El Huracan Simon mantendrá este domingo 11 de octubre condiciones para lluvias muy fuertes en el centro y sur de Sinaloa, además de fuertes vientos y oleaje elevado en la zona costera, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 50 y 75 milímetros en ambas regiones, acompañadas de descargas eléctricas, que podrían provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves e incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

En la costa sur de Sinaloa se prevén vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora, cuya intensidad aumentará durante el día. También se pronostica oleaje de entre 3 y 5 metros de altura.

En el Golfo de California se esperan vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, que disminuirán durante el día.

Pese a las condiciones de lluvia, el ambiente se mantendrá cálido a caluroso. Para el norte de Sinaloa se pronostican temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados.

El organismo meteorológico advirtió que las precipitaciones podrían reducir la visibilidad en carreteras y generar afectaciones en zonas susceptibles a inundaciones, mientras que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

El Huracán Simon se desplazará muy próximo a las costas de Jalisco, donde se esperan lluvias extraordinarias y oleaje de hasta 10 metros de altura. Su circulación también favorecerá precipitaciones intensas en entidades del Pacífico mexicano.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre los efectos del ciclón y recomienda atender los avisos oficiales ante el riesgo de inundaciones y las condiciones adversas en zonas costeras.