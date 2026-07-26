Prevén lluvias muy fuertes en Sinaloa para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este domingo lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sinaloa, principalmente en las zonas norte y sur del estado, además de un ambiente caluroso con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados.

De acuerdo con el organismo, se esperan precipitaciones acumuladas de 50 a 75 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas condiciones podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad.

Para la región del Pacífico Norte, el pronóstico contempla cielo de medio nublado a nublado, ambiente cálido por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde.

En Sinaloa también se prevén rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el litoral.

A pesar de las lluvias previstas, el calor persistirá en la entidad. El SMN mantiene el pronóstico de temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados para este sábado.

En la jornada del viernes, Culiacán registró una temperatura máxima de 39 grados, con lo que se ubicó entre las ciudades más calurosas del País. Solo fue superada por Ciudad Victoria, Tamaulipas, con 40 grados, mientras que quedó por encima de localidades como Piedras Negras, Coahuila (39.6); Arriaga, Chiapas (38.2); Empalme, Sonora (38.1); y Monterrey, Nuevo León (37 grados).

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos, evitar cruzar zonas inundadas o cauces durante las lluvias y extremar precauciones por las altas temperaturas, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.