Prevén lluvias muy fuertes para cinco municipios de Sinaloa durante las próximas horas

Lluvias muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, se prevén durante las próximas horas en distintos municipios de Sinaloa, de acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido a las 5:15 horas de este lunes.

El reporte señala que durante las próximas tres horas existe una alta probabilidad de precipitaciones en gran parte del estado.

Los municipios de Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Salvador Alvarado y Mocorito tienen pronóstico de lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

En El Fuerte, Sinaloa municipio, Angostura, Navolato y Culiacán se esperan lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros.

Mientras que Choix, Badiraguato, Eldorado, Cosalá, Elota y Mazatlán podrían registrar lluvias moderadas, de entre 5 y 25 milímetros.

Durante las primeras horas de este lunes, la imagen de satélite muestra condiciones de cielo medio nublado a nublado y presencia de actividad eléctrica en Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito, Navolato y Culiacán.

En estos municipios, además, el radar meteorológico reporta lluvias de moderadas a fuertes.

Para el transcurso del día se prevé que continúe el cielo medio nublado, con temperaturas máximas de entre 34 y 38 grados.

El pronóstico también contempla rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora y oleaje de entre uno y dos metros en zonas costeras.