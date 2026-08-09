$!Prevén lluvias muy fuertes para nueve municipios de Sinaloa la noche de este domingo

Lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, y puntualmente intensas, de 75 a 150 milímetros, se registran este domingo en zonas de Sinaloa, principalmente en el norte de Culiacán y Badiraguato.

De acuerdo con el reporte de protección civil , actualizado a las 19:40 horas del 9 de agosto, la nubosidad se desplaza hacia el noroeste, por lo que se prevé que las condiciones de lluvia se extiendan hacia municipios del centro-norte del estado.