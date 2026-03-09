$!Prevén lluvias para Sinaloa por tormenta invernal y frente frío

El clima en Sinaloa para este lunes 9 de marzo con el desplazamiento del frente frío número 40, en interacción con la cuarta tormenta invernal ha generado condiciones de cielo nublado y un pronóstico de precipitaciones que afecta de manera distinta a las diversas regiones de la entidad.

De acuerdo con el reporte meteorológico matutino, la combinación de estos dos sistemas invernales es la causa directa de la nubosidad y posibilidad de lluvias, mientras que en el centro y sur del Estado se experimenta un ambiente fresco, el impacto más fuerte se concentra en la zona norte debido a la trayectoria de la tormenta.

El Estado tiene la temperatura máxima con valores de 28 a 32 grados y la temperatura mínima al amanecer del día de mañana podría descender entre 14 y 18 grados.

En las zonas de montaña del Estado, las temperaturas mínimas al amanecer de mañana podrían caer a los 5 y 10 grados, por lo que se recomienda a la población de las zonas altas mantener las medidas de abrigo necesarias.

En El Fuerte, Choix y Sinaloa de Leyva, se esperan lluvias moderadas con acumulados de entre 5 a 25 milímetros y para el resto del Estado, incluyendo municipios como Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato, Culiacán, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, el pronóstico indica lluvias ligeras o lloviznas que oscilarán entre los 0.1 y 5 milímetros.

Además del agua, el viento será un factor a vigilar, ya que se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en diversos puntos del territorio sinaloense.

Para la capital sinaloense, el día transcurrirá con un cielo poco nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 32 grados y una temperatura mínima de 14 grados, manteniendo un ambiente agradable, pero que exige precaución ante los cambios bruscos.



Pronóstico extendido para Culiacán