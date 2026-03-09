$!Prevén lluvias para Sinaloa por tormenta invernal y frente frío

El clima en Sinaloa para este lunes 9 de marzo con el desplazamiento del frente frío número 40, en interacción con la cuarta tormenta invernal ha generado condiciones de cielo nublado y un pronóstico de precipitaciones que afecta de manera distinta a las diversas regiones de la entidad.
De acuerdo con el reporte meteorológico matutino, la combinación de estos dos sistemas invernales es la causa directa de la nubosidad y posibilidad de lluvias, mientras que en el centro y sur del Estado se experimenta un ambiente fresco, el impacto más fuerte se concentra en la zona norte debido a la trayectoria de la tormenta.
El Estado tiene la temperatura máxima con valores de 28 a 32 grados y la temperatura mínima al amanecer del día de mañana podría descender entre 14 y 18 grados.
En las zonas de montaña del Estado, las temperaturas mínimas al amanecer de mañana podrían caer a los 5 y 10 grados, por lo que se recomienda a la población de las zonas altas mantener las medidas de abrigo necesarias.
En El Fuerte, Choix y Sinaloa de Leyva, se esperan lluvias moderadas con acumulados de entre 5 a 25 milímetros y para el resto del Estado, incluyendo municipios como Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato, Culiacán, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, el pronóstico indica lluvias ligeras o lloviznas que oscilarán entre los 0.1 y 5 milímetros.
Además del agua, el viento será un factor a vigilar, ya que se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en diversos puntos del territorio sinaloense.
Para la capital sinaloense, el día transcurrirá con un cielo poco nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 32 grados y una temperatura mínima de 14 grados, manteniendo un ambiente agradable, pero que exige precaución ante los cambios bruscos.
Pronóstico extendido para Culiacán
Se proyecta que para mañana martes iniciará una onda de calor en Sinaloa, lo que elevará las temperaturas máximas.
El martes 10 de marzo se espera un cielo despejado con una máxima de 33 grados y una mínima de 13 grados.
Para el miércoles 11 de marzo se prevé un cielo nublado, manteniendo la máxima en 33 grados y una temperatura mínima de 12 grados.
El jueves 12 de marzo se mantienen los 33 grados con cielos poco nubosos y una temperatura mínima de 13 grados.