$!Prevén lluvias para Sinaloa y hasta descenso en temperaturas en zona serrana

La presencia de una corriente en chorro subtropical sobre el Sinaloa mantendrá condiciones de cielo nublado a medio nublado, provocando un temporal de lluvias de diversa intensidad y un descenso en las temperaturas, especialmente en las zonas serranas de hasta 8 grados.
Mientras en Culiacán podría haber precipitaciones ligeras, el pronóstico advierte sobre lluvias fuertes en los municipios de Choix, Badiraguato y Cosalá, donde se esperan acumulaciones de entre 25 a 50 milímetros.
De acuerdo con los reportes meteorológicos de este 9 de febrero, el fenómeno meteorológico también generará lluvias moderadas en el norte del estado, específicamente en Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave y Sinaloa municipio.
Para Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, se prevén lluvias ligeras que no superarán los 5 milímetros.
Se estima que para el amanecer de mañana, las zonas de montaña registren temperaturas mínimas de entre 8 y 12 grados, un contraste significativo con el resto de la entidad donde las mínimas oscilarán entre los 16 y 21 grados.
Pronóstico extendido para Culiacán
En el caso de Culiacán, este lunes 9 se espera una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 17 grados con un cielo nublado, no obstante, el viento será un factor a considerar, con rachas que podrían alcanzar velocidades de entre 40 a 60 kilómetros por hora en diversas zonas de Sinaloa.
El martes 10 de febrero se prevé un ligero descenso en la máxima con 30 grados y una mínima de 13 grados, bajo un cielo poco nuboso.
Para el miércoles 11 de febrero, el termómetro volverá a subir a los 32 grados como máxima, manteniendo la mínima en 13 grados.
El jueves 12 de febrero se anticipa un incremento en el calor, alcanzando como máxima los 34 grados durante la tarde y una mínima de 14 grados, con nubosidad media.