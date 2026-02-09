$!Prevén lluvias para Sinaloa y hasta descenso en temperaturas en zona serrana

La presencia de una corriente en chorro subtropical sobre el Sinaloa mantendrá condiciones de cielo nublado a medio nublado, provocando un temporal de lluvias de diversa intensidad y un descenso en las temperaturas, especialmente en las zonas serranas de hasta 8 grados.

Mientras en Culiacán podría haber precipitaciones ligeras, el pronóstico advierte sobre lluvias fuertes en los municipios de Choix, Badiraguato y Cosalá, donde se esperan acumulaciones de entre 25 a 50 milímetros.

De acuerdo con los reportes meteorológicos de este 9 de febrero, el fenómeno meteorológico también generará lluvias moderadas en el norte del estado, específicamente en Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave y Sinaloa municipio.

Para Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, se prevén lluvias ligeras que no superarán los 5 milímetros.

Se estima que para el amanecer de mañana, las zonas de montaña registren temperaturas mínimas de entre 8 y 12 grados, un contraste significativo con el resto de la entidad donde las mínimas oscilarán entre los 16 y 21 grados.