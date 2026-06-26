Prevén lluvias vespertinas en Sinaloa, pero continuará calor de hasta 40 grados

El Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa pronosticó un incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias en 10 municipios del Estado a partir de las 14:00 horas de este viernes.

Sin embargo, de acuerdo con el pronóstico meteorológico matutino, durante la mañana prevalecerán condiciones estables, con cielo despejado a medio nublado y ambiente caluroso, con temperaturas máximas oscilarán entre los 35 y 40 grados en gran parte de la entidad.

Explicó que el cambio en las condiciones será favorecido por un canal de baja presión que incrementará la posibilidad de precipitaciones principalmente en municipios de la zona serrana y centro del Estado.

Las lluvias moderadas, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, se prevén para los municipios de El Fuerte, Choix, Sinaloa de Leyva, Badiraguato, Cosalá, San Ignacio y Concordia.

En tanto, para Mocorito, Culiacán y Rosario se esperan lluvias ligeras, con acumulados estimados de entre 0.1 y 5 milímetros.

Indicó que para el resto de los municipios, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, aunque persistirá el ambiente caluroso durante gran parte del día.

Protección Civil también advirtió que continuarán rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, además de condiciones de mar de fondo con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en las costas de Sinaloa.