$!Prevén para este miércoles nublados en Sinaloa y temperaturas de hasta 40 grados

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el transporte de nubosidad que se observa en el territorio sinaloense es ocasionado por la corriente en chorro subtropical, lo cual favorecerá condiciones de cielo medio nublado durante la jornada.

Mientras el frente frío número 28 se desplaza por el norte del País, Sinaloa experimentará un marcado contraste térmico durante este miércoles 14 de enero, aunque el fenómeno invernal no tendrá efectos directos en la entidad.

Las temperaturas mínimas caerán significativamente en las zonas serranas, mientras que en el resto del Estado la nubosidad será la protagonista del día y pese a esta cobertura nubosa, las autoridades descartan la presencia de lluvias tanto en Sinaloa como en el vecino estado de Sonora.

Otras regiones que sentirán el rigor del clima invernal son Choix y Badiraguato, con mínimas estimadas entre 10 y 14 grados y el norte y centro-norte de Sinaloa, con municipios como Ahome, El Fuerte, Guasave, Sinaloa municipio y Salvador Alvarado, esperan temperaturas de 13 a 17 grados.

En el centro y sur del Estado, en Navolato, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 15 y 18 grados.

A pesar del ambiente fresco matutino, el Estado mantendrá un ambiente cálido a caluroso por la tarde, con temperaturas máximas que podrían alcanzar valores de 35 a 40 grados en diversas zonas y asimismo, se prevén vientos con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, lo que podría generar una sensación distinta en el ambiente.