$!Prevén para Sinaloa altas temperaturas por onda de calor

Una onda de calor predominará este martes en gran parte del territorio sinaloense, impulsada por la persistencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera.
Este fenómeno meteorológico mantendrá cielos despejados a medio nublados y un ambiente caluroso que afectará con mayor intensidad a la zona norte de la entidad.
De acuerdo con el reporte matutino del Instituto Estatal de Protección Civil, esta jornada se concentra en municipios como Ahome, El Fuerte, Choix, Juan José Ríos, Guasave y Sinaloa municipio, donde se pronostican temperaturas máximas que oscilarán entre los 36 y los 40 grados.
En el resto del estado, las condiciones en Salvador Alvarado, Mocorito y Badiraguato compartirán un rango de temperaturas de entre 34 y 37 grados.
En municipios como Angostura, Navolato, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, el ambiente será ligeramente más fresco, con máximas entre los 30 y 35 grados.
A nivel estatal, se esperan rachas de viento que podrían alcanzar de 30 a 50 kilómetros por hora en diversas zonas.
Pronóstico extendido para Culiacán
Para Culiacán, el pronóstico indica un día con cielo medio nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 35 grados, mientras que la mínima se situó en los 17 grados durante las primeras horas de la mañana.
Hacia los próximos días, los habitantes de la capital deben prepararse para un cielo despejado, ya que para el miércoles 8 de abril se espera una temperatura máxima de 37 grados y temperaturas mínimas de 17 grados.
El jueves 9 de abril se espera un cielo nublado con una temperatura máxima de 37 grados, con temperaturas mínimas que se mantendrán estables entre los 17 grados.
Para el viernes 10 de abril se prevé un cielo poco nuboso con temperaturas máximas de 37 grados y temperaturas mínimas de 17 grados.