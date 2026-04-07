$!Prevén para Sinaloa altas temperaturas por onda de calor

Una onda de calor predominará este martes en gran parte del territorio sinaloense, impulsada por la persistencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera.

Este fenómeno meteorológico mantendrá cielos despejados a medio nublados y un ambiente caluroso que afectará con mayor intensidad a la zona norte de la entidad.

De acuerdo con el reporte matutino del Instituto Estatal de Protección Civil, esta jornada se concentra en municipios como Ahome, El Fuerte, Choix, Juan José Ríos, Guasave y Sinaloa municipio, donde se pronostican temperaturas máximas que oscilarán entre los 36 y los 40 grados.

En el resto del estado, las condiciones en Salvador Alvarado, Mocorito y Badiraguato compartirán un rango de temperaturas de entre 34 y 37 grados.

En municipios como Angostura, Navolato, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, el ambiente será ligeramente más fresco, con máximas entre los 30 y 35 grados.

A nivel estatal, se esperan rachas de viento que podrían alcanzar de 30 a 50 kilómetros por hora en diversas zonas.



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