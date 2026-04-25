$!Prevén para Sinaloa hasta 42 grados por onda de calor

Sinaloa enfrenta este sábado una intensa onda de calor y para los municipios de Choix, Mocorito y Culiacán se pronostican temperaturas máximas de entre 38 y 42 grados centígrados.

Esta condición climática responde a la persistencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera.

Este fenómeno impide el desarrollo de nubosidad significativa y atrapa el aire cálido cerca de la superficie, manteniendo el cielo mayormente despejado en gran parte del territorio estatal.

Mientras que en Culiacán, Mocorito y Choix tendrán temperaturas que oscilarán entre los 38 y 42 grados, el resto del Estado también experimentará también un ambiente caluroso, aunque con ligeras variaciones según la zona geográfica.

Municipios como El Fuerte, Guasave, Sinaloa municipio, Salvador Alvarado, Badiraguato, Navolato, Cosalá, San Ignacio y Concordia verán el termómetro entre los 36 y 39 grados.

La franja costera y el norte, que incluye a Ahome, Juan José Ríos, Angostura, Eldorado, Elota, Mazatlán, Rosario y Escuinapa, mantendrán máximas ligeramente más bajas debido a la influencia marina, con temperaturas entre los 34 y 37 grados.

Más allá del calor extremo, el reporte meteorológico destaca que para el amanecer del domingo, se prevé la formación de bancos de niebla en los municipios de Guasave y Juan José Ríos, lo que podría reducir la visibilidad en tramos carreteros.

Asimismo, se esperan rachas de viento generalizadas en el estado que podrían alcanzar velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora.



Pronóstico extendido para Culiacán