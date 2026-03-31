$!Prevén para Sinaloa una jornada de calor durante este martes

Sinaloa atraviesa una jornada de intenso calor debido al bajo contenido de humedad, un ambiente caluroso en la mayor parte del territorio estatal y posibles lluvias en la sierra durante este 31 de marzo.

Mientras las zonas urbanas se preparan para un incremento en el termómetro, la atención se centra en un posible cambio de clima para las regiones serranas.

De acuerdo con los reportes meteorológicos a nivel estatal persisten las altas temperaturas.

Se espera que el termómetro alcance valores máximos de entre 34 y 38 grados en los municipios de El Fuerte, Choix, Sinaloa municipio, Salvador Alvarado y Mocorito.

Otras regiones como Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Angostura, Badiraguato, Navolato y Cosalá mantendrán máximas de entre 32 y 36 grados.

En municipios como Eldorado, Elota, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa se esperan temperaturas de 30 a 34 grados y en Mazatlán oscila la temperatura entre los 28 y 33 grados.

A pesar del predominio del cielo despejado, el reporte advierte sobre un fenómeno particular en las zonas altas y hacia el transcurso de la tarde, se espera un incremento en el desarrollo de nubosidad.

Esto podría ocasionar lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros específicamente en las zonas de la sierra y montaña que limitan con los estados de Chihuahua y Durango.



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