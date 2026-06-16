$!Prevén que continúen lluvias en Sinaloa, principalmente en sierra y sur del Estado

Mientras que en el centro y norte de Sinaloa se esperan temperaturas máximas entre los 35 y 40 grados, el pronóstico para este martes 16 de junio advierte de posibles lluvias en las zonas de la sierra y el sur del Estado.

En el sur de Sinaloa se pronostica que las temperaturas podrían alcanzar las temperaturas máximas entre los 30 y los 35 grados.

De acuerdo con los reportes oficiales, se prevé que la probabilidad de precipitaciones se incremente durante el transcurso de la tarde, debido a las condiciones de humedad y nubosidad que se han desplazado sobre el territorio.

El mayor acumulado de agua se espera en los municipios de Choix, Sinaloa municipio, Badiraguato, Cosalá, San Ignacio y Concordia, donde se pronostican lluvias moderadas con una captación de entre 5 y 25 milímetros.

Para el resto de la entidad, incluyendo Culiacán, El Fuerte, Mocorito y Rosario, se prevén lluvias ligeras o chubascos dispersos.

Además de las lluvias, las autoridades han emitido una alerta para las zonas costeras debido a condiciones de mar de fondo, con un oleaje que podría oscilar entre 1 y 2 metros de altura, acompañado de rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.



Pronóstico extendido para Culiacán