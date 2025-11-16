Prevén que Feria Ganadera Sinaloa 2025 inicie a partir del 20 de noviembre

CULIACÁN._ La Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025 se encuentra en etapa de preparación y, de manera preliminar, se tiene previsto que se lleve a cabo a partir del 20 de noviembre, informó José Alfredo Sainz Aispuro, dirigente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

El líder ganadero señaló que aún se definen los detalles operativos, por lo que la programación oficial será anunciada en los próximos días.

“Es importante aclarar que cuando tengamos definidos estos aspectos estaremos convocando a una rueda de prensa para darles a conocer todos los pormenores en que va a consistir el evento”, indicó.

Sainz Aispuro destacó además el acompañamiento del Gobierno del Estado, especialmente en lo relacionado con el tianguis ganadero, espacio que, dijo, dinamiza al sector.

En este punto, mencionó que habrá apoyo estatal para quienes adquieran un ejemplar de semental.

El dirigente recordó que en 2024 el evento no se llevó a cabo debido a la crisis de violencia registrada ese año. Para esta edición, señaló que no se realizará el Palenque Culiacán 2025, con el fin de mantener un ambiente familiar dentro de las instalaciones de la feria.

La determinación de que no se realice el Palenque, que es administrado por un particular, viene después de un año de crisis de seguridad en Sinaloa y que en 2024 dicho evento fue cancelado por la inseguridad.

La semana pasada, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que el campamento militar instalado en las inmediaciones de la Expo Feria Ganadera será reubicado al Parque Culiacán 87, con el fin de permitir el desarrollo normal de las actividades que comenzarán antes de finalizar noviembre.

Sainz Aispuro explicó que ya sostuvo diálogo con los mandos del Ejército Mexicano para acordar el traslado del personal militar y facilitar la logística del evento.

Rocha Moya enfatizó que la reubicación del campamento no significa el retiro del operativo de seguridad, sino una reorganización que permitirá mantener la presencia militar sin afectar la realización de eventos públicos.