Prevén que todas las escuelas de Sinaloa inicien clases pese a daños por lluvias

La Secretaría de Educación y Cultura de Sinaloa prevé que todas las escuelas del Estado estén en condiciones de iniciar el ciclo escolar 2026-2027, pese a las afectaciones registradas en algunos planteles por las lluvias y problemas de infraestructura.

La titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que actualmente se atienden diversos planteles que presentan daños, entre ellos dos primarias que desde hace alrededor de 10 días fueron turnadas al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa para su intervención.

Explicó que también se reportó afectación en una barda de un jardín de niños de Culiacán a consecuencia de las lluvias registradas recientemente esta semana.

Sin embargo, descartó que esta situación sea motivo para suspender el inicio de clases, pues se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los estudiantes mientras se realizan los trabajos de reparación.

“Una barda no es un impedimento. Tenemos que tomar las medidas necesarias nosotros para salvaguardar la seguridad de los alumnos mientras se construye o se reconstruye la barda”, señaló.

Félix Niebla indicó que también se trabaja en la atención de planteles que presentan problemas relacionados con el suministro de energía eléctrica, trabajos que son coordinados por el ISIFE.

Recordó que durante una revisión realizada aproximadamente mes y medio atrás se tenía identificada una lista de alrededor de 42 planteles con necesidades de atención, de los cuales 17 ya se encontraban en proceso de intervención.

Señaló que se espera que los trabajos avancen antes del regreso a clases, aunque indicó que verificará nuevamente el número actualizado de planteles atendidos para contar con información precisa previo al arranque del ciclo escolar.

“Nosotros nos estamos preparando para que todas las escuelas aperturen. Si hay alguna circunstancia por algún incidente que impida aperturarla, vamos a tomar acción”, afirmó.

Sostuvo que la prioridad será garantizar que los alumnos regresen a las aulas en condiciones seguras, por lo que las situaciones que representen algún riesgo serán atendidas de manera particular antes de permitir el ingreso de los estudiantes.

El ciclo escolar 2026-2027 iniciará con la expectativa de que la totalidad de los planteles puedan operar, mientras las autoridades educativas y el ISIFE mantienen los trabajos de rehabilitación en las escuelas que presentan daños o carencias de servicios.