Prevén repunte de lluvias fuertes en Sinaloa a partir del viernes; julio ya supera el promedio histórico

Luego de varios días de lluvias intensas en distintas regiones del estado, este jueves se prevé una disminución de las precipitaciones en los valles y la costa de Sinaloa, sin embargo a partir del viernes volverá a incrementarse el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes de manera generalizada, informó Juan Pablo Cerón Hernández, encargado del Servicio Meteorológico de Protección Civil de Sinaloa.

“El día de hoy la probabilidad de lluvia se va a mantener sobre todo en la zona de montaña. Se están observando valores de lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, mientras que en la zona de valle y costa la probabilidad va a estar disminuyendo”, explicó.

Detalló que, aunque podrían presentarse chubascos por la tarde en municipios como Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura, el panorama cambiará desde el viernes.

“A partir de mañana nuevamente se observa un incremento en la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes de manera generalizada en el Estado”, señaló.

Sobre las precipitaciones extraordinarias registradas esta semana en Mazatlán, Cerón Hernández explicó que fueron producto de la interacción de varios fenómenos meteorológicos.

“La circulación del huracán Genevieve estuvo aportando humedad, la cual interactuó con el monzón mexicano y canales de baja presión, favoreciendo que se desarrollara esa lluvia intensa en el sur del Estado”, indicó.

El meteorólogo advirtió que este tipo de eventos podrían repetirse durante los próximos meses, considerados los más activos de la temporada de lluvias.

“Agosto, septiembre y octubre son los meses más lluviosos y va a ser normal que volvamos a ver eventos similares a lo que ocurrió esta semana en Mazatlán”, comentó.

Añadió que julio ya superó el promedio histórico de precipitación en Sinaloa.

“El promedio estatal es de 170.9 milímetros y al día de antier ya íbamos en 184.5 milímetros. Las lluvias que caigan de aquí al cierre del mes evidentemente van a posicionar a julio por arriba del promedio”, precisó.

Respecto a las temperaturas, indicó que las máximas continuarán entre 35 y 40 grados, aunque la nubosidad favorecerá un ligero descenso en algunas zonas.

El especialista señaló que actualmente no existe un ciclón tropical con potencial de afectar al Pacífico mexicano; sin embargo, el monzón mexicano continuará siendo el principal sistema que mantendrá el potencial de lluvias en Sinaloa.

“De momento el Pacífico está tranquilo, pero tenemos el monzón mexicano, así que no necesariamente necesitamos un ciclón tropical para mantener un potencial alto de lluvias en el estado”, concluyó.