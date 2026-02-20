Prevén temperatura de hasta 6 grados en sierra de Sinaloa

Mientras que en gran parte del Estado se mantienen cielos despejados y un ambiente cálido durante el día, el desplazamiento del frente frío número 37 por el noroeste del País marcará un descenso en las temperaturas de hasta 6 grados en las zonas serranas.

De acuerdo con el reporte meteorológico matutino de este 20 de febrero, el Estado mantendrá temperaturas máximas de 32 y 36 grados y el fenómeno meteorológico también favorecerá rachas de viento de entre 30 a 50 kilómetros por hora en territorio sinaloense.

En la franja montañosa que limita con Chihuahua, se pronostica que el termómetro caiga hasta valores de entre 6 y 12 grados durante el amanecer de este sábado y en Choix y Badiraguato se esperan temperaturas mínimas de 9 a 14 grados.

En el resto de los municipios, el ambiente fresco se distribuirá para la mañana del sábado en Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato y Cosalá con temperaturas entre 10 y 15 grados.

En Culiacán, Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa se esperan temperaturas mínimas de 13 a 16 grados para la mañana del sábado.

Para la capital sinaloense, este viernes se experimentará un cielo poco nuboso con una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 14 grados y aunque el frente frío se hace sentir en las mañanas, se espera que durante el fin de semana la temperatura máxima continúe incrementando.

Pronóstico extendido para los próximos días en Culiacán

El sábado 21 de febrero se espera un cielo despejado, con una máxima de 33 grados y una mínima que descenderá a los 13 grados y se prevén rachas de viento de hasta 37 kilómetros por hora.

Para el domingo 22 de febrero se prevé un cielo nublado, manteniendo la máxima en 33 grados pero con una temperatura mínima de 12 grados.

El lunes 23 de febrero se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas entre los 33 y 13 grados.