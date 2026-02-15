Prevén temperaturas de hasta 4 grados en la sierra de Sinaloa por frente frío

El panorama meteorológico en Sinaloa presenta el acercamiento del frente frío número 35, lo que reforzará las bajas temperaturas en los límites del estado, haciendo que en las zonas de montaña que limitan con Chihuahua se esperen temperaturas mínimas de entre 4 y 9 grados para el amanecer del lunes.

La presencia de la corriente en chorro subtropical es la responsable de que este día se mantengan cielos medio nublados en la entidad, aunque las temperaturas máximas seguirán siendo elevadas, oscilando entre los 30 y 35 grados en gran parte del territorio sinaloense.

En los municipios de Choix y Badiraguato registran valores entre los 9 y 14 grados.

En la zona norte y centro-norte, que abarca desde Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato y Cosalá, las mínimas oscilarán entre los 11 y 15 grados.

En municipios como Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa se esperan temperaturas entre 14 y 17 grados.



Pronóstico extendido para Culiacán

El domingo 15 de febrero se espera un día poco nuboso con una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 14 grados.

Para el lunes 16 de febrero, el cielo estará despejado y la temperatura máxima ascenderá a los 33 grados, mientras que la mínima descenderá ligeramente a los 13 grados.

El martes 17 de febrero se pronostica un cielo nublado, manteniendo la temperatura máxima en 33 grados, pero con la mínima más baja del periodo, alcanzando los 12 grados.

Para el miércoles 18 de febrero, el clima volverá a estar poco nuboso y las temperaturas se situarán entre una máxima de 33 grados y una mínima de 13 grados.