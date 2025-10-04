Prevén temperaturas de hasta 40 grados y lluvias vespertinas en Sinaloa este sábado

Sinaloa tendrá un sábado caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados, aunque por la tarde se prevé la llegada de lluvias en distintos municipios, informó el Instituto Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico matutino, la circulación de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera y el bajo contenido de humedad mantendrán condiciones estables durante el día, con cielo despejado a medio nublado y temperaturas máximas de 35 a 40 grados.

Sin embargo, en el transcurso de la tarde un canal de baja presión favorecerá el desarrollo de nubosidad y probabilidad de lluvias.

Las lluvias serían moderadas de 5 a 25 milímetros en los municipios de Choix, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Navolato, Badiraguato, Culiacán, Cosalá, San Ignacio y Concordia.

También se esperan lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros en El Fuerte, Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Eldorado, Elota, Mazatlán, Rosario y Escuinapa.

La dependencia agregó que en el océano Pacífico se mantienen bajo vigilancia dos zonas de baja presión, con probabilidad de desarrollo ciclónico del 90 y 50 por ciento, respectivamente.