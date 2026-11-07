Prevén temperaturas más bajas que otros años durante invierno en Sinaloa

Sinaloa podría registrar temperaturas más bajas que en años anteriores durante la próxima temporada invernal, debido a los efectos del fenómeno de El Niño, informó el titular de Protección Civil estatal, Roy Navarrete Cuevas.

El funcionario explicó que para esta temporada se contempla la llegada de alrededor de 50 frentes fríos al País, aunque advirtió que las tormentas invernales representan un fenómeno distinto, cuya aparición y comportamiento no pueden anticiparse con tanta precisión.

“Lo que no se puede pronosticar son las tormentas invernales. Esas llegan y bajan más las temperaturas”, explicó.

Navarrete Cuevas indicó que actualmente se mantiene bajo seguimiento el frente frío número cuatro, localizado entre Chihuahua y Durango, el cual continúa desplazándose sin representar afectaciones para Sinaloa.

Señaló que Protección Civil analiza el ingreso y desplazamiento de los sistemas frontales hacia territorio nacional para identificar si alguno podría generar condiciones para la formación de una tormenta invernal que alcance a la entidad.

El titular de la dependencia agregó que, por las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, existe la posibilidad de que las temperaturas desciendan un poco más de lo habitual.

“Lo que sí se pronostica por el tema del fenómeno del Niño, que se puede bajar poquito más las temperaturas que otros años, que pudiera haber presencia de precipitaciones ahora en diciembre, enero, febrero, y quizá hasta marzo”, expuso.

El comportamiento del clima durante los próximos meses también será relevante para las actividades del sector primario y para la prevención de incendios forestales, pues las condiciones de humedad pueden reducir la vulnerabilidad ante estos siniestros.

Navarrete Cuevas señaló que las autoridades mantendrán el monitoreo de los sistemas meteorológicos para anticipar posibles afectaciones y emitir recomendaciones a la población.