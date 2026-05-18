$!Prevén temporada de huracanes superior al promedio para Sinaloa

Ante un panorama meteorológico que coloca a Sinaloa bajo la lupa, las autoridades estatales y municipales se declararon en alerta durante la Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil. Se advirtió que para este 2026 se espera una temporada de ciclones tropicales por arriba de la media en el Océano Pacífico, con una estimación de entre 18 y 21 fenómenos hidrometeorológicos. José Luis Acosta Rodríguez, director del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de Conagua, detalló que existe un 61 por ciento de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se fortalezca durante el verano.





Este escenario alcanzaría su mayor intensidad entre septiembre y octubre, meses considerados críticos para el estado debido a las trayectorias de los ciclones hacia el noroeste del país. Sinaloa no es ajeno a estos embates; históricamente, el estado ocupa el tercer lugar nacional con mayor impacto por ciclones, concentrando el 10.5 por ciento de las afectaciones registradas en todo México. La Gobernadora, Yeraldine Bonilla Valverde hizo un llamado a la coordinación permanente entre las fuerzas de seguridad y la sociedad civil, recordando que el Sistema Nacional de Protección Civil es la herramienta clave para salvar vidas.



