$!Prevén una Navidad calurosa para Culiacán, alcanzando los 38 grados

A nivel estatal, Sinaloa se mantiene dentro de la zona de temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados, compartiendo estas condiciones con estados vecinos como Sonora y Nayarit y en la región del Pacífico norte, aunque se espera un ambiente fresco por la mañana y frío en las zonas serranas, por la tarde prevalecerá el ambiente cálido a caluroso.

Para este martes, se espera una temperatura máxima de 36 grados centígrados y una mínima de 18 grados centígrados, bajo un cielo medio nublado y sin probabilidad de lluvias y esta tendencia de calor se mantendrá durante la víspera de Navidad, ya que para el 24 de diciembre se prevé una ligera disminución a 35 grados centígrados, pero el día de Navidad, el jueves 25, el calor repuntará significativamente hasta los 38 grados.

A pesar de la cercanía de las festividades decembrinas, el termómetro en la capital sinaloense se mantendrá con valores elevados y de acuerdo con los pronósticos meteorológicos para este 23 de diciembre y los días siguientes, Culiacán experimentará un clima predominantemente cálido, con temperaturas máximas que alcanzarán los 38 grados centígrados.

En cuanto a los vientos, se pronostican rachas de hasta 35 kilómetros por hora en Sinaloa y por su parte, en Culiacán se esperan rachas específicas de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la semana.

La Comisión Nacional del Agua informó que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical sobre el noroeste del País, generará rachas de viento fuertes, no obstante, para las entidades del norte y occidente de México, se prevé un tiempo estable y sin lluvia, aunque se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada.

Hacia el viernes 26 de diciembre, se espera que el cielo se despeje por completo en la capital sinaloense, manteniendo una temperatura máxima de 36 grados.

El pronóstico de los siguientes días para Culiacán es el siguiente:

El miércoles 24 de diciembre habrá una máxima de 35 grados y mínima de 17 grados, con un cielo nublado.

El jueves 25 de diciembre hay un ligero aumento de 38 grados de máxima y una mínima de 19 grados con un cielo poco nublado.

Y el viernes 26 de diciembre el termómetro volverá a bajar a una máxima de 36 grados y una mínima de 18 grados.