En su relato, Bianca, a quien le revisaron sus pertenencias, recordó que la manifestación que tuvo inicio en la Plazuela Obregón, al lado de la Catedral de Culiacán, avanzó hacia el Ayuntamiento por la calle Ruperto L. Paliza, seguidos en patrullas por elementos de la policía municipal quienes bajaron de las unidades e inspeccionaron su mochila, sin su consentimiento.

“Uno de los polis, por cierto, encapuchados se baja y me dice de que tengo que pasarle a la patrulla para una revisión, acusándome de vandalismo y ya yo le dije que ‘no, que no, que no’, me fui haciendo para atrás a meterme a la bolita, yo le decía que no, que estábamos en una manifestación pacífica que no tenía nada que revisarme, que eran mis cosas personales y el vato terco, de que ‘no, es que te tenemos que revisar’, que ‘pásale para allá te tenemos que revisar’. Como yo no me dejé, le hizo señas a sus compañeras, que eran dos mujeres y ellas pasan por detrás de mí sin decirme nada y me empiezan a abrir la mochila. Abren la mochila, revisaron y luego ya le dice al policía de que ‘no, ella no trae nada, no trae nada’”.