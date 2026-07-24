PRI acusa a Morena de actos anticipados de campaña en Sinaloa

CULIACÁN._ Bajo el argumento de que las “asambleas informativas” de Morena constituyen en la práctica actos anticipados de campaña, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa anunció que se encuentra documentando estos despliegues para solicitar la intervención formal de las autoridades electorales.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, calificó de ofensivo para la inteligencia de los sinaloenses el intento de justificar el recorrido de aspirantes oficialistas bajo el argumento de no solicitar el voto de manera explícita.

“Podrán cambiarles el nombre cuantas veces quieran, pero la realidad es la misma: hay propaganda, bardas pintadas, recorridos por todo el estado, movilización de personas e incluso encuestas telefónicas. Lo único que falta es que repartan boletas”, comentó.

Gerardo Lugo cuestionó el origen del financiamiento de la logística, la propaganda física y la promoción digital desplegada a lo largo del territorio sinaloense.

En ese sentido, hizo un llamado directo al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y al Instituto Nacional Electoral para que vigilen la equidad de la contienda y apliquen la legislación vigente sin distinción.

El líder tricolor lamentó que se priorice la agenda electoral anticipada rumbo a 2027 frente a la agenda de gobierno, en momentos donde la entidad padece rezagos en materia de seguridad pública, crisis en el sector agrícola, deficiencias en el sistema de salud y económica para las familias.

“No gobiernan; hacen campaña permanente. Los sinaloenses necesitan soluciones, no espectáculos políticos financiados con recursos cuyo origen debe transparentarse”, puntualizó.

En temas de agenda social, el Comité Municipal del PRI en Culiacán, a través de su secretaria general, Hecbel López Caballero, recordó que se encuentra activa la Colecta de Útiles Escolares 2026, coordinada en conjunto con el ONMPRI, La Red y la Secretaría de la Diversidad local.

La campaña busca acopiar cuadernos, mochilas, juego de geometría y material didáctico nuevo o en buen estado para apoyar a estudiantes en situación vulnerable previo al inicio del ciclo escolar.

Se encuentra vigente desde el 15 de julio al 28 de agosto, con un horario de lunes a sábado, de 9:00 a 15:00 horas en el lobby de las instalaciones del PRI Estatal, que se ubica en el Bulevar Francisco I. Madero número 240 Poniente, en la Colonia Centro, en Culiacán.