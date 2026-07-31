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Política

PRI acusa a Morena de evadir crisis con encuestas mientras que Sinaloa se hunde en violencia y el desplome económico

El dirigente estatal, César Emiliano Gerardo Lugo, advierte que el estado tocó fondo en materia económica según datos del Inegi, mientras la dirigencia nacional y estatal de Morena recurren a la propaganda antes que a dar resultados
Noé Ruiz |
31/07/2026 12:59
31/07/2026 12:59

CULIACÁN._ Frente al deterioro acelerado de la seguridad pública y una caída en la actividad económica del Estado, el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa criticó el discurso oficial del Gobierno federal y del partido Morena, al considerar que responden a la zozobra ciudadana con mediciones de popularidad y propaganda electoral en lugar de soluciones efectivas.

César Emiliano Gerardo Lugo, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, calificó como una “falta de empatía y de respeto” que la Presidenta Claudia Sheinbaum y la cúpula morenista recurran a las encuestas de aprobación para esquivar los señalamientos sobre la crisis de violencia y el estancamiento económico que azotan a la entidad.

A la par del clima de inseguridad, Gerardo Lugo destacó las recientes cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal.

De acuerdo con el reporte oficial correspondiente al primer trimestre de 2026, la contracción general en la economía sinaloense registró una caída del 4.5 por ciento, lo que posiciona a Sinaloa en el último lugar nacional en desempeño económico, así mismo como el sector primario sufrió el mayor impacto, con un desplome del 16.6 por ciento anual, derivado de la sequía, los elevados costos de producción y la falta de certidumbre en los esquemas de comercialización.

Destacó que los datos del propio Gobierno ratifican la coyuntura crítica que atraviesa Sinaloa, señalando que “la verdadera encuesta” es la que pagan a diario los comerciantes, productores agrícolas y las familias del Estado.

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