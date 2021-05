PRI califica de arbitraria la sanción del Teesin; impugnará ante el TEPJF

El área de prensa del tricolor manifestó que la sanción de 4 mil 481 y 8 mil 962 pesos son infundadas, mismas que no pueden acreditarse. Al PRI se le sancionó porque se publicaron boletines a favor de Mario Zamora y Guadalupe Iribe Gascón en el portal institucional del Gobierno del Estado.

El Revolucionario Institucional sostuvo que si bien se publicaron esos boletines en la página oficial del Gobierno del Estado, ellos no tuvieron nada que ver con esas expresiones.

“De manera arbitraria, el Tribunal tuvo por acreditada en la sentencia la existencia de infracciones respecto de los dos candidatos y del PRI, sin que se haya demostrado de manera objetiva y sin ninguna duda que los mismos pudiesen tener participación en los hechos”, menciona el comunicado.

“No obstante la cantidad de la sanción, no podemos reconocer que seamos merecedores de la misma puesto que no tuvimos nada que ver con la publicación de los boletines, porque nosotros no participamos de ninguna manera en dichos hechos”, añade.

El partido indicó que presentarán una impugnación ante la Sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto en aras de garantizar que dicha instancia resuelva lo conducente, pero desde que se publicó la sanción del Teesin ya los abogados del PRI están trabajando en el caso.

“Creemos que la sentencia es arbitraria, y por ello, en breve, una vez que sea notificado y analizado el resolutivo, se presentarán los medios de impugnación correspondientes a efecto de que esto sea conocimiento de la Sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, profundiza.