PRI convoca a integrar la red de ‘Defensores de Sinaloa’ de cara a elección en 2027

El Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa lanzó la convocatoria para integrar la figura de los “Defensores de Sinaloa”, una estructura política con la que busca fortalecer su organización territorial de cara a las elecciones de 2027, en las que se renovarán la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales y federales.

En conferencia de prensa, la secretaria general del PRI en Sinaloa, Liliana Cárdenas Valenzuela, invitó a militantes, simpatizantes y ciudadanos a inscribirse como defensores.

Explicó que los interesados podrán acudir a los comités municipales del partido para registrarse y participar en los trabajos rumbo al proceso electoral de 2027.

La dirigente sostuvo que la convocatoria surge en un contexto marcado por la crisis de violencia que vive la entidad desde hace casi dos años, por lo que llamó a la ciudadanía a involucrarse para impulsar un cambio a través del voto.

“Reiteramos el llamado a todos los ciudadanos, ciudadanas que quieran cambiar las cosas en el estado de Sinaloa en este estado donde estamos viviendo ya casi dos años de esta ‘narcoguerra’ que ha azotado a todo el territorio de Sinaloa, pues ayudar desde diferentes trincheras, de diferentes espacios. Aquí van a encontrar esa oportunidad de contribuir a ese cambio rumbo al 2027”, señaló.

El presidente estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, informó que en septiembre se realizará la toma de protesta de quienes integrarán esta estructura en los distritos locales, federales y municipios del Estado.

Precisó que la estrategia forma parte del proyecto nacional denominado "Defensores de México", impulsado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mediante el cual el partido designó perfiles para coordinar trabajos políticos en los 17 estados que renovarán gubernatura en 2027.

En Sinaloa, dijo, esa responsabilidad recayó en la Senadora Paloma Sánchez y el Diputado federal Mario Zamora.

“Estamos haciendo un llamado nosotros a toda la familia priista, militantes, simpatizantes y ciudadanía en general para quienes se quieran inscribir y para quienes quieran participar y defender a Sinaloa desde cada uno de los rincones, desde cada distrito local, federal y municipio pueden hacerlo y serán nombrados y tomar la protesta en el mes de septiembre”, indicó.

De acuerdo con la dirigencia nacional del PRI, la figura de los “Defensores de México” busca organizar el trabajo territorial, incorporar a perfiles de la sociedad civil y fortalecer la estructura partidista antes del inicio formal del proceso electoral.