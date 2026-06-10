PRI Culiacán condena colocación de corona fúnebre en domicilio de Paola Gárate

CULIACÁN._ Tras la colocación de una corona fúnebre este miércoles en el domicilio de la Diputada local Paola Gárate Valenzuela, en Culiacán, el Partido Revolucionario Institucional consideró el acto como un hecho sumamente grave que no puede ser normalizado por la sociedad.

“Este tipo de actos pueden interpretarse como una amenaza e intimidación contra una representante popular y ex dirigente partidista”, sostuvo el comité municipal.

“Desde el PRI Culiacán condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia, intimidación o persecución política. Exigimos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que investiguen estos hechos y garanticen la seguridad e integridad de Paola Gárate y de todas las personas que participan en la vida pública de nuestro estado”.