PRI Culiacán lanza colecta de útiles escolares para apoyar a estudiantes

Antes del inicio del próximo ciclo escolar, el PRI Culiacán, en coordinación con el Organismo Nacional de Mujeres Priistas , La Red y la Secretaría de la Diversidad municipal, puso en marcha la “Colecta de Útiles Escolares 2026”, una iniciativa que busca apoyar a niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad para que cuenten con el material necesario para sus estudios.

La secretaria general del PRI Culiacán, Hecbel López Caballero, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta campaña solidaria y destacó que la educación es una de las herramientas más importantes para construir un mejor futuro, por lo que hizo un llamado a contribuir con útiles escolares que beneficien a quienes más lo necesitan.

“Cada cuaderno, cada lápiz y cada mochila representan una oportunidad para que una niña, un niño o un joven continúe preparándose y persiguiendo sus sueños, en el PRI Culiacán creemos que la solidaridad de nuestra gente puede marcar una diferencia real en la vida de muchas familias”, expresó.

La colecta estará vigente del 15 de julio al 28 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a sábado. Las donaciones podrán entregarse en el Lobby del PRI Sinaloa, ubicado en Francisco I. Madero #240 Poniente, colonia Centro.

Hecbel López Caballero reiteró que esta campaña tiene como objetivo fortalecer la cultura de la solidaridad, al recordar que cada aportación, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia para que más estudiantes inicien el ciclo escolar con las herramientas necesarias para aprender y desarrollarse.