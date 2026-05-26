PRI exige frenar cortes de luz ante altos cobros de CFE en Sinaloa

Diputados del PRI hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para atender con brevedad y, sobre todo, con empatía los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad que se han registrado en Sinaloa.

Sobre este caso, Paola Gárate Valenzuela destacó que hay muchos ciudadanos que están padeciendo el corte del suministro eléctrico al no poder pagar sus recibos.

Ejemplificó casos como el de una adulta mayor de 90 años que cuenta con una imposibilidad motriz y a quien le fue suspendido el servicio, aun cuando contaba con un amparo.

Comentó que, pese a que el Gobierno del Estado mencionó que no se cortaría el servicio, sí hay personas que siguen padeciendo esta situación.

“Y luego te cobran 500 pesos por reconectarla rápido; si no, pues se esperan un día o hasta una semana, dos semanas”, expresó.

Asimismo, Paola Gárate Valenzuela puso como ejemplo el caso de Escuinapa, donde por adeudos se cortó el suministro de energía a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, generando que la población esté durante semanas sin servicio de agua.

La Diputada consideró que casos como estos son muchos de los que atraviesa Sinaloa.

Debido a esto, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para dar una respuesta pronta a la población.

También comentó que la ciudadanía puede seguir denunciando estos casos y mantener la presión social para exigir soluciones.