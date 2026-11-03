PRI pide al Cabildo de Culiacán aclarar situación de la licencia de Juan de Dios Gámez

A seis meses de que Juan de Dios Gámez Mendívil solicitara licencia para separarse de la Alcaldía de Culiacán, la bancada del PRI en el Congreso del Estado pidió que se dé certeza sobre la situación legal del Ayuntamiento y quién debe estar al frente de la administración municipal.

La Diputada priista Irma Moreno Ovalles señaló que ninguna autoridad puede estar por encima de la Ley, por lo que consideró necesario que el Cabildo aclare las condiciones en las que fue concedida la licencia y el procedimiento que corresponde seguir.

La Legisladora afirmó que existe falta de claridad sobre la situación actual del Gobierno municipal y exigió una explicación formal por parte del Ayuntamiento. Advirtió que, de no atenderse este tema, podría incurrirse en una omisión.

Moreno Ovalles indicó que el PRI respalda los señalamientos de la Regidora Erika Sánchez, quien ha solicitado que se defina si Juan de Dios Gámez Mendívil regresará a sus funciones o si se separará definitivamente del cargo.

También aclaró que la actual Alcaldesa interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, no está impedida para volver a ocupar la Presidencia Municipal; sin embargo, insistió en que debe existir certeza jurídica sobre quién estará al frente del Ayuntamiento.

La Diputada señaló que su partido se mantendrá atento a que las autoridades municipales atiendan el tema y se apeguen a lo que establece la ley.

“Aquí vamos a estar pendientes de que no se quieran guardarlo bajo un buró y hacer como que aquí no pasa nada cómo lo ha estado buscando hacer en este sentido Morena” expresó.

Juan de Dios Gámez solicitó licencia por un periodo mayor a 10 días el 01 de mayo de este año. El artículo 119 de la Constitución Política de Sinaloa establece que las ausencias superiores a ese plazo requieren autorización del Ayuntamiento y la designación de una Presidencia Municipal provisional. Sin embargo, no fija un periodo máximo para la duración de la licencia.