PRI pide recursos para atender carencias del IMSS en Sinaloa

La falta de medicamentos, insumos y atención médica para los pacientes en el IMSS y otras unidades de salud pública de Sinaloa fue cuestionada por las Diputadas del PRI, Irma Moreno Ovalles y Paola Gárate Valenzuela, quienes señalaron la necesidad de mejorar las condiciones en las que se brinda el servicio.

La Legisladora Irma Moreno Ovalles criticó el desabasto de medicamentos en las unidades médicas y citó cifras del Inegi que indican que el número de personas sin acceso a servicios de salud en México pasó de 20.1 millones en 2018 a 44.5 millones en 2024, un incremento de más de 24 millones de personas.

También cuestionó la próxima visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Sinaloa, prevista para las siguientes semanas, al considerar que el estado requiere recursos y soluciones para atender las necesidades del sector salud, más allá de las visitas oficiales.

“Aquí lo que se requiere principalmente es dinero, eso es lo que necesitamos que mande dinero, que pongan el recurso para salud y qué cambien los proveedores si no están funcionando porque incluso la Delegada del seguro social ya declaró que sólo se está suministrando el 52% de los medicamentos”, expresó.

Paola Gárate Valenzuela expresó su respaldo y solidaridad con los trabajadores del sector salud que se han manifestado para exigir mejores condiciones laborales y los insumos necesarios para realizar sus actividades.

Señaló que las demandas del personal están relacionadas con la necesidad de contar con condiciones dignas para desempeñar sus funciones y brindar atención adecuada a los pacientes.

“Me sumo el reconocimiento, obviamente del personal que el 11 de octubre trabajadores del IMSS se manifestaron en Culiacán también en Guasave y en Mazatlán para exigir mejores condiciones laborales”, mencionó.

Ambas Legisladoras hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan las carencias del sistema de salud en Sinaloa, tanto en el abastecimiento de medicamentos como en la disponibilidad de insumos y las condiciones de trabajo del personal médico.