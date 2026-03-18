PRI presenta ‘Defensores de México’ rumbo a elecciones de 2027; Sinaloa ya tiene representantes

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó a nivel nacional a los perfiles que fungirán como “Defensores de México”, una estructura política con la que el partido busca fortalecer su presencia en los estados donde habrá elecciones a gubernaturas en 2027.

Durante el anuncio, detalló que estos perfiles tendrán la responsabilidad de articular el trabajo territorial, político y organizativo del partido en cada entidad, con miras a los próximos comicios.

En el caso de Sinaloa, las figuras designadas son el Diputado federal Mario Zamora Gastélum y la Senadora Paloma Sánchez Ramos, quienes serán los encargados de encabezar las tareas de defensa y posicionamiento del partido en la entidad.

Ambos perfiles han tenido participación activa dentro del PRI y ahora asumirán un rol estratégico para reforzar la estructura partidista, de cara a la contienda electoral en la que se renovará la Gubernatura.

Con esta designación, el PRI busca reorganizar su presencia en el País y consolidar liderazgos locales que permitan competir en los estados clave durante el proceso electoral de 2027.