El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Sinaloa presentó una iniciativa para garantizar atención psicológica gratuita a familias afectadas por la violencia, principalmente aquellas que enfrentan la desaparición de un familiar, el homicidio de algún ser querido o el desplazamiento forzado.
La propuesta, presentada por las Diputadas Irma Moreno Ovalles y Paola Gárate Valenzuela, así como por el Diputado Lauro Gallardo Castro, plantea modificar cuatro leyes estatales para que las personas puedan acceder a servicios de salud mental sin necesidad de presentar una denuncia, acreditar que fueron víctimas de un delito o estar inscritas en un registro oficial.
La iniciativa contempla que la atención se brinde durante el tiempo que sea necesario, de acuerdo con las necesidades de cada persona.
En el caso de las familias de personas desaparecidas, se propone que el acompañamiento psicológico comience desde el momento en que se reporta la desaparición y continúe durante las labores de búsqueda, así como después de que la persona sea localizada, con vida o sin ella.
También plantea brindar atención a familiares de víctimas de homicidio, especialmente a niñas y niños que pierden a su madre, padre o persona cuidadora, además de acompañamiento a quienes han tenido que abandonar sus hogares por motivos de violencia, incluso durante su eventual retorno o reubicación.
La Diputada Paola Garate Valenzuela precisó que para poner en marcha estos servicios, se propone que la Secretaría de Salud, a través del Instituto Sinaloense de Salud Mental y la red de servicios médicos, sea responsable de proporcionar la atención.
Además, mencionó que se contempla instalar al menos un módulo en cada uno de los 20 municipios, con personal de psicología y trabajo social, así como acceso a valoración psiquiátrica cuando sea necesario.
“Entonces no se escapa un solo municipio la verdad de esta situación, por eso es importante que este Congreso, que la ley responda a esto, pero sobre todo que el Gobierno de Morena se dé cuenta que tienen que hacer algo al respecto”, mencionó.
La propuesta también considera brigadas comunitarias y protocolos de atención para situaciones de alto impacto, con personal capacitado que pueda intervenir dentro de las primeras 24 horas de la activación del protocolo.
Gárate Valenzuela señaló que las familias no deben enfrentar gastos ni traslados adicionales para recibir atención psicológica, cuando ya atraviesan por las consecuencias de la violencia.
La Diputada Irma Moreno Ovalles señaló que hasta el momento no se ha garantizado el acceso a servicios de salud mental para la población sinaloense. Consideró que, ante la falta de resultados para contener la violencia y los problemas de seguridad en el Estado, al menos se debe garantizar que las personas afectadas puedan recibir atención psicológica.
“No podemos estar a la espera de la voluntad política de gobiernos que han mostrado indolencia, insensibilidad a las necesidades de la ciudadanía. Lo hemos venido padeciendo estos dos años, no hemos visto la respuesta necesaria”, expresó.
En tanto, el Diputado Lauro Gallardo Castro señaló que las condiciones económicas que enfrentan las familias a consecuencia de la violencia también repercuten en su salud mental, al generar ansiedad y preocupación por no contar con los recursos necesarios para sostener sus hogares.
“Decirles que la falta de empleo también genera el deterioro de la salud mental, la preocupación de las familias de no poder llevar el alimento, que no alcance el dinero, eso es algo que detona también y recae finalmente en la salud mental”, señaló.
La iniciativa también plantea que la atención no se interrumpa por cambios de domicilio o procesos de retorno de las familias desplazadas.
El proyecto fue presentado ante el Congreso del Estado para iniciar su proceso legislativo.