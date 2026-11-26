El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Sinaloa presentó una iniciativa para garantizar atención psicológica gratuita a familias afectadas por la violencia, principalmente aquellas que enfrentan la desaparición de un familiar, el homicidio de algún ser querido o el desplazamiento forzado.

La propuesta, presentada por las Diputadas Irma Moreno Ovalles y Paola Gárate Valenzuela, así como por el Diputado Lauro Gallardo Castro, plantea modificar cuatro leyes estatales para que las personas puedan acceder a servicios de salud mental sin necesidad de presentar una denuncia, acreditar que fueron víctimas de un delito o estar inscritas en un registro oficial.

La iniciativa contempla que la atención se brinde durante el tiempo que sea necesario, de acuerdo con las necesidades de cada persona.

En el caso de las familias de personas desaparecidas, se propone que el acompañamiento psicológico comience desde el momento en que se reporta la desaparición y continúe durante las labores de búsqueda, así como después de que la persona sea localizada, con vida o sin ella.

También plantea brindar atención a familiares de víctimas de homicidio, especialmente a niñas y niños que pierden a su madre, padre o persona cuidadora, además de acompañamiento a quienes han tenido que abandonar sus hogares por motivos de violencia, incluso durante su eventual retorno o reubicación.

La Diputada Paola Garate Valenzuela precisó que para poner en marcha estos servicios, se propone que la Secretaría de Salud, a través del Instituto Sinaloense de Salud Mental y la red de servicios médicos, sea responsable de proporcionar la atención.