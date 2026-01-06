$!PRI propone trabajar en cuidar a jóvenes del narco y humanizar la salud ante crisis en Sinaloa

En el marco del inicio de los trabajos legislativos de 2026, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado presentó una agenda centrada en el combate al reclutamiento forzado de menores por el crimen organizado y la protección de familiares de pacientes en hospitales públicos, al tiempo que lanzaron duras críticas contra la gestión económica y de seguridad de los gobiernos de Morena.
Los diputados Bernardino Antelo Esper, Paola Iveth Gárate Valenzuela e Irma Guadalupe Moreno Ovalles calificaron la situación actual de la entidad como un estado fallido y cuestionaron la narrativa y los hechos recientes como el asesinato del director de Tránsito en Culiacán.
“Nuestra población juvenil, nuestros niños y nuestras niñas adolescentes están en una posibilidad de riesgo grandísima y hoy tenemos esa gran oportunidad de trabajar en ellos”, señaló Antelo Esper.
El diputado señaló una iniciativa para reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa con el objetivo de establecer el derecho de los menores a no ser reclutados ni utilizados por grupos delictivos.
Antelo Esper alertó sobre la vulnerabilidad del sector juvenil, ya que a nivel nacional 250 mil menores están en riesgo de ser reclutados y en Sinaloa, 85 menores se encuentran actualmente internos en centros de rehabilitación por actividades ilícitas y más de 60 han sido detenidos en contextos de conflictos criminales.
También compartieron que el 43 por ciento de los detenidos en el estado de Sinaloa tienen entre 18 y 29 años.
La propuesta busca obligar al Estado a implementar políticas de prevención, rescate y reinserción de manera transversal entre la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la Fiscalía y el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.
Por su parte, la diputada Irma Moreno Ovalles presentó una iniciativa para adicionar el rubro del Familiar Acompañante a la Ley de Salud del Estado.
Esta medida busca reconocer jurídicamente a quienes cuidan a pacientes hospitalizados, garantizándoles espacios dignos, seguros e higiénicos, así como apoyos en alimentación y transporte para casos de vulnerabilidad.
Moreno Ovalles señaló que es común ver a personas de zonas rurales acampando a las afueras del Hospital Civil o el Pediátrico, exponiéndose a la inseguridad y a condiciones climáticas extremas.
“No se trata de dar dinero a todo el mundo, sino a quien realmente lo necesita. Queremos buscar un esquema humanizado para los cuidadores”, afirmó Moreno Ovalles.
La diputada Gárate Valenzuela expuso cifras que reflejan una crisis de confianza económica y denunció que entre 2024 y 2025, México perdió 41 mil 764 patrones registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, una cifra cinco veces mayor a la pérdida registrada durante la recesión de 2008.
La diputada atribuyó este desplome al acoso criminal, la incertidumbre jurídica y la falta de una estrategia frente a las amenazas arancelarias externas.
Respecto a la seguridad, los legisladores lamentaron el inicio violento del año en la capital sinaloense a lo que Gárate Valenzuela criticó las encuestas que posicionan al alcalde de Culiacán entre los mejor evaluados, calificándolas de publicidad engañosa frente a la realidad de homicidios y desapariciones que vive la ciudadanía.
“La verdad es que esa publicidad engañosa y esa serie de mentiras que no se cansan de estar difundiendo es lo que genera un daño más, una ofensa más y una burla más”, Gárate Valenzuela.
Finalmente, la bancada del PRI advirtió que estarán vigilantes durante las próximas comparecencias de funcionarios estatales en enero y que se permita la participación real de la ciudadanía y la difusión pública de los cuestionamientos.