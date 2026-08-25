PRI rechaza ‘voto de confianza’ a Graciela Domínguez; acusa a Morena de ignorar a Sinaloa en elección de nuevo Gobernador

El Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa no dará “voto de confianza” ni “cheque en blanco” a Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina, sentenció César Emiliano Gerardo Lugo, dirigente estatal del partido.

En ese sentido, acusó a Morena de decidir el rumbo de Sinaloa desde el Congreso del Estado, sin consultar a la ciudadanía.

Cuestionó que Morena, pese a pregonar que “el pueblo manda”, no haya consultado a los sinaloenses sobre quién debía asumir la Gubernatura.

“¿Por qué no hicieron una encuesta en Sinaloa? ¿Por qué no encuestaron a los sinaloenses, a los agricultores, a las madres buscadoras, a los pescadores, a los empresarios que han tenido que cerrar sus puertas?”, cuestionó.

El priista sostuvo que la decisión tomada por los diputados no refleja lo que viven las familias en las calles, colonias, comunidades y sindicaturas, particularmente en medio de la violencia y los problemas económicos que enfrenta el Estado.

Dijo además que el PRI mantendrá una postura de exigencia y no dará un voto de confianza a la nueva administración, sino que continuará reclamando seguridad, paz y apoyos para sectores como agricultores, ganaderos, pescadores y pequeños y medianos empresarios.

También criticó al Diputado de Morena, Ambrosio Chávez, por llamar a “darle vuelta a la página” luego de la crisis política que atraviesa Sinaloa.

“Sinaloa no puede olvidar ni darle vuelta a la página a años tan terribles que hemos pasado con Morena”, afirmó.

Gerardo Lugo consideró que la llegada de Domínguez Nava no cambia el escenario de inestabilidad que ha caracterizado al Gobierno estatal.

“Tenemos cuatro cambios de gobernadores en menos de cinco años”, señaló.

De cara a 2027, aseguró que el PRI y los partidos de oposición buscarán recorrer el estado para recoger las demandas de la población y plantear una alternativa a Morena.

“La gente sí pueda decidir cuál es el rumbo que quiere para Sinaloa y no quede solamente en la votación de unos cuantos diputados”, sostuvo.