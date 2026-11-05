PRI respetará si el PAN encabeza la candidatura por Culiacán: Paloma Sánchez

La Senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, aseguró que su partido respetará los acuerdos que se establezcan con el PAN rumbo a las elecciones de 2027, incluso si se determina que Acción Nacional encabece la candidatura a la Alcaldía de Culiacán.

Señaló que, si dentro de las negociaciones de la alianza se acuerda que el PAN se quede con esa candidatura, el PRI respetará la decisión y también estará dispuesto a ceder algunos espacios municipales, conforme a la distribución que se pacte entre ambos partidos.

Sánchez Ramos indicó que todavía no hay nada definido para el próximo proceso electoral, ni siquiera quién encabezará la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa.

Por ello, llamó a la Diputada local Roxana Rubio Valdez y a la dirigente estatal del PAN, Wendy Barajas, a tener paciencia y esperar a que avancen las negociaciones.

“Yo lo único que creo es que hay que esperar los tiempos, si es así el acuerdo y eso va a ser competitivo hay que aprender a que se tiene que ceder, pero no está dicho, ni siquiera a nosotros en el PRI nos han dicho que nos va a tocar la Gubernatura, imagínense que lo termina siglando el PAN, entonces al PRI le tocaría la Alcaldía, acuérdense que son 20 municipios todavía no se sabe cómo se va a decidir”, expresó .

También reconoció que su nombre ha sido mencionado como una de las posibles aspirantes a la Gubernatura, junto con el Diputado federal Mario Zamora Gastélum; sin embargo, dijo que por ahora está concentrada en sus responsabilidades como Senadora de la República.

Asimismo, dejó claro que no tiene interés en buscar la Alcaldía de Mazatlán, incluso si no obtiene la candidatura del PRI a la Gubernatura de Sinaloa.

“Creo que hay espacios que en estos momentos se necesitan, pero me quedaría en el Senado de la República y en Mazatlán tenemos grandes cuadros que pueden aspirar a la Alcaldía”, mencionó.

Las declaraciones se dan luego de que representantes del PAN manifestaran que no permitirán que el PRI concentre la mayoría de las candidaturas municipales dentro de una eventual alianza.

Tanto la Diputada Roxana Rubio como la dirigente estatal, Wendy Barajas, han insistido en que su partido exigirá que se respeten los espacios que le correspondan en las negociaciones.