$!PRI se deslinda de el ‘compa Güero’, ex militante detenido por ataque armado a diputados de MC; su estatus es ‘No afiliado’, dice

El Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa se deslindó de Jesús Emir, alias “El Compa Güero” y/o “Radio 13”, tras su detención por su presunta participación en el ataque armado contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, ocurrido el pasado 28 de enero en Culiacán.

Mediante un posicionamiento oficial, el PRI estatal informó que el ‘compa Güero’ no cuenta actualmente con estatus de militante, al haber causado baja definitiva durante el proceso nacional de depuración del padrón, por no refrendar su afiliación.

Registros públicos de la Plataforma Nacional de Transparencia señalan que Bazoco Peraza tuvo militancia en el PRI, con fecha de afiliación del 10 de junio de 2019 y vigencia hasta julio de 2025, de acuerdo con la última actualización disponible.

“...no cuenta con estatus de militante activo del Partido Revolucionario Institucional. Causó baja definitiva, derivado de un proceso nacional de depuración del padrón de militantes, al no refrendar su militancia. A la fecha, su estatus es “NO AFILIADO“, conforme a los lineamientos internos y registros administrativos vigentes”, señaló.

Asimismo, el PRI Sinaloa subrayó que no encubre, protege ni justifica conductas contrarias a la ley.

Reiteró que la responsabilidad penal y administrativa es estrictamente individual, y corresponde a las autoridades competentes determinar responsabilidades conforme al debido proceso.

“El PRI Sinaloa se deslinda de manera categórica de cualquier conducta, presuntamente, delictiva, atribuida a personas que no forman parte de su patrón de militantes, reiterando que el partido no encubre, no protegen y justifica actos contrarios a la ley”, señaló.