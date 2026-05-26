PRI señala diferencias en manejo de citatorios de FGR entre Sinaloa y Chihuahua

Después de los citatorios realizados por la Fiscalía General de la República hacia funcionarios de Sinaloa, desde el grupo parlamentario del PRI señalaron que esperan que este proceso no sea una simulación.

La Diputada local Paola Gárate Valenzuela comentó que existe una diferencia entre los citatorios realizados a funcionarios de Sinaloa y los de Chihuahua, pues aseguró que en el caso de los funcionarios sinaloenses únicamente se difundió un comunicado en redes sociales, mientras que con la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sí se informó públicamente la fecha, hora y lugar.

“Con la gobernadora que está haciendo su trabajo, mandan a medios oficialistas a que se cubra cuando se le entrega un citatorio. Con ella sí se publica el día, la hora y en qué dirección; en cambio para el otro, así dicen que es una entrevista nada más”, expresó.

La Diputada también comentó que espera que el caso no quede en impunidad, particularmente en lo relacionado con el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

La Diputada Irma Moreno señaló que lo que buscan es que se aplique la ley y que se lleve a cabo un proceso de investigación correcto.

“En la ley ya existe todo solo hace falta que la hagan valer” destacó.

Ambas legisladoras coincidieron en hacer un llamado a las autoridades para realizar una investigación adecuada respecto a los funcionarios acusados por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico.