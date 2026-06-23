PRI Sinaloa busca alianza con PAN, MC y PAS para las elecciones de 2027

El Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa mantiene abierta la posibilidad de conformar una alianza con el PAN, Movimiento Ciudadano y el Partido Sinaloense de cara a las elecciones de 2027, informó el dirigente estatal del partido, César Emiliano Gerardo Lugo.

Tras sostener una reunión con integrantes de la sociedad civil este martes, señaló que existe una exigencia ciudadana para que los partidos de oposición dejen de lado las diferencias y construyan un frente común.

Indicó que el PRI ha sostenido acercamientos con el PAN, Movimiento Ciudadano, el PAS y diversos grupos ciudadanos, con quienes comparte la intención de impulsar un cambio de rumbo para Sinaloa.

“Estamos convocando abiertamente a que conformemos una gran alianza, el PRI y el PAN, el MC y el PAS, y por supuesto, nuestros amigos y amigas de la sociedad civil”.

“Estamos realmente abiertos a una gran alianza, pero sobre todo a que no se pulverice esa gran molestia que existe en Sinaloa, contra el Gobierno estatal y contra el Gobierno federal, la cual ha dejado mucho deber a las familias sinaloenses en todos los rubros”, apuntó.

Gerardo Lugo aseguró que la eventual candidatura a la Gubernatura no tendría que recaer necesariamente en un militante priista, pues dijo que podrían respaldar perfiles provenientes de otros partidos o incluso de la sociedad civil.

Explicó que actualmente el PRI trabaja en la integración de “Defensores de México y de Sinaloa”, figuras que serán designadas en distritos locales, federales y municipios para fortalecer la estructura rumbo al proceso electoral.

Entre los perfiles priistas que ya cuentan con esta distinción mencionó a la Senadora Paloma Sánchez y al Diputado federal Mario Zamora, aunque reiteró que aún es prematuro definir candidaturas.