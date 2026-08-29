$!PRI Sinaloa instala Consejo Político Estatal y plantea fortalecer estructura para 2027

El Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa instaló este sábado su nuevo Consejo Político Estatal para el periodo 2026-2029, en un acto en el que su dirigencia planteó fortalecer la estructura del partido en los 20 municipios con miras al proceso electoral de 2027. El dirigente estatal, César Emiliano Gerardo Lugo, señaló que uno de los siguientes objetivos será avanzar en la integración y fortalecimiento de más de 3 mil 500 comités seccionales, cada uno conformado por seis integrantes. Explicó que la dirigencia estatal ya renovó los 20 comités municipales y que también se trabaja en el fortalecimiento de los sectores, organizaciones y secretarías del partido. “No estamos esperando el 2027, ya estamos trabajando para el 2027”, afirmó.

Durante su intervención, Gerardo Lugo pidió a los nuevos consejeros participar en las tareas de organización y mantener contacto con las comunidades y colonias. “Este no sea un consejo para sentarse, que sea un consejo para levantarse; para caminar, organizar, sumar y volver con nuestra gente”, expresó. El dirigente priista sostuvo que el trabajo territorial también contempla acercamientos con productores, pescadores, comerciantes, empresarios, jóvenes, mujeres y madres buscadoras, además de familias que enfrentan problemas relacionados con la inseguridad y la falta de oportunidades.

Como parte de la preparación electoral, adelantó que el partido buscará fortalecer su estructura de Acción Electoral, capacitar a representantes y reforzar sus áreas jurídicas para contar con personal preparado en las casillas durante los próximos procesos. Gerardo Lugo también habló sobre la posibilidad de establecer acuerdos con otros partidos de oposición. Señaló que el PRI Sinaloa está dispuesto a dialogar, aunque sostuvo que cualquier alianza tendría que construirse a partir de objetivos compartidos. “No queremos una alianza de fotografía ni de membrete; queremos una alianza que tenga causas y propósitos”, puntualizó.