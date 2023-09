CULIACÁN._ El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional obtuvo una suspensión provisional de un Juez federal contra la distribución y uso de los libros de texto gratuitos en Sinaloa, informó Paola Gárate Valenzuela.

“La semana pasada nos dieron la buena noticia de que el Juzgado de Distrito nos admite este amparo y nos otorga la suspensión provisional... eso de nueva cuenta nos genera una gran esperanza”, declaró la líder del PRI Sinaloa.

“Ahorita ya no los pueden usar, ahorita no pueden distribuir esos libros, ahorita no pueden usar ese contenido, ya, porque está, provisionalmente, pero está suspendido el uso y la distribución”.

Gárate Valenzuela agregó que el 7 de septiembre tendrán una audiencia más donde conocerán si obtienen la suspensión definitiva.

Precisó que hasta el momento se han unido cerca de 50 padres y madres de familia, las organizaciones Vía Familia y Actívate Asociación Civil, así como docentes principalmente de Culiacán, Ahome, Sinaloa Municipio o Angostura.

“Más que nosotros buscarlos, se han acercado varios maestras, maestros con esta preocupación, doble preocupación, no han sido capacitados (para usar libros de texto)... aparte que no tienen la preparación, tampoco están de acuerdo con los contenidos”, sostuvo.

Detalló que quien decida unirse al amparo deberá presentarse en los comités municipales o estatal del PRI con una acta de nacimiento original del alumno, una copia del INE del padre o madre y una copia de boleta de calificaciones del hijo para poder firmar el documento.