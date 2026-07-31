PRI Sinaloa presenta ‘Predial Rosa’, una iniciativa que busca apoyar a mujeres jefas de familia

La iniciativa denominada “Predial Rosa”, presentada por el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Sinaloa, busca otorgar un descuento en el pago del impuesto predial a mujeres jefas de familia, con el propósito de contribuir a su economía.

La Diputada Irma Moreno Ovalles informó que la propuesta ya fue turnada a comisiones para su análisis; sin embargo, aún no ha sido dictaminada.

La Legisladora señaló que en Sinaloa, especialmente las mujeres que son el principal sustento de sus hogares, requieren este tipo de apoyos para hacer frente a sus gastos.

Explicó que la iniciativa plantea que, cuando la propiedad esté registrada a nombre de una mujer jefa de familia, pueda acceder a un descuento en el pago del impuesto predial, como una medida para fortalecer su economía familiar.

“Hoy más que nunca las mujeres necesitan el respaldo por parte de los municipios, por parte del gobierno y no se ha aprobado, hemos tocado las puertas necesarias y realmente no es tanto el impacto económico que pudiera tener al municipio, porque las propiedades normalmente y lamentablemente no están a nombre de las mujeres, pero una mujer jefa de familia con una propiedad eso es lo que estamos buscando, que a esa mujer que es jefa de familia y que es dueña de la propiedad a ella se le pueda hacer algún tipo de de descuento” expresó.

Moreno Ovalles destacó que, así como actualmente existen descuentos para otros sectores considerados vulnerables, también debería contemplarse un beneficio similar para las mujeres que sostienen a sus familias.

“Seguimos esperando que se apruebe esta iniciativa, creo que hoy más que nunca los tiempos para las mujeres son complicados” señaló.

Además, hizo un llamado a los demás grupos parlamentarios para respaldar la iniciativa cuando sea discutida en el Pleno del Congreso y votar a favor, al considerar que representaría un apoyo importante para miles de mujeres sinaloenses.