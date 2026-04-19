$!PRI Sinaloa realiza gira por Navolato, Badiraguato y Angostura con intención de reforzar su estructura

El PRI Sinaloa intensificó su proceso de búsqueda de fortalecimiento interno con una gira de trabajo por la región centro del estado, donde encabezó actividades partidistas en los municipios de Navolato, Badiraguato y Angostura.
La jornada fue encabezada por el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, César Emiliano Gerardo Lugo; y la secretaria general, Liliana Cárdenas Valenzuela, quienes destacaron que el objetivo es consolidar una estructura territorial sólida, cercana a la ciudadanía y lista para enfrentar los desafíos políticos venideros.
En Navolato, la dirigencia estatal tomó protesta a 42 integrantes que ocuparán distintas responsabilidades dentro del Comité Directivo Municipal, en áreas como secretarías, sectores, organizaciones y organismos especializados.
Durante el evento estuvieron presentes el Alcalde Jorge Rosario Bojórquez y su esposa Mariela Berumen, quienes acompañaron el acto en el que se subrayó la relevancia de la unidad interna, la organización y el trabajo de base.
Posteriormente, en Badiraguato se formalizó la renovación de la dirigencia municipal, quedando Gloria Eloísa Orta Chávez como presidenta y Sandra Luz Olivas Muñoz como secretaria general.
Asimismo, se reconoció la labor de Jesús Tortoledo, dirigente saliente.
Con esta designación, el PRI concluyó la renovación de los 20 comités municipales en Sinaloa.
La gira cerró en Angostura, donde rindieron protesta 36 nuevos integrantes del Comité Directivo Municipal, quienes asumirán tareas en distintas áreas partidistas.
La dirigencia estatal afirmó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la presencia del partido en todo Sinaloa y mantener una cercanía permanente con la sociedad.