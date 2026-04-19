$!PRI Sinaloa realiza gira por Navolato, Badiraguato y Angostura con intención de reforzar su estructura

El PRI Sinaloa intensificó su proceso de búsqueda de fortalecimiento interno con una gira de trabajo por la región centro del estado, donde encabezó actividades partidistas en los municipios de Navolato, Badiraguato y Angostura.

La jornada fue encabezada por el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, César Emiliano Gerardo Lugo; y la secretaria general, Liliana Cárdenas Valenzuela, quienes destacaron que el objetivo es consolidar una estructura territorial sólida, cercana a la ciudadanía y lista para enfrentar los desafíos políticos venideros.

En Navolato, la dirigencia estatal tomó protesta a 42 integrantes que ocuparán distintas responsabilidades dentro del Comité Directivo Municipal, en áreas como secretarías, sectores, organizaciones y organismos especializados.