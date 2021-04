PRI Sinaloa rechaza no haber cumplido los principios de paridad para Alcaldías, como acusa el CMAS

Jesús Valdés Palazuelos, líder del Partido Revolucionario Institucional, negó no haber cumplido los principios de paridad en la postulación de candidatas a las Alcaldías de Sinaloa, tal como lo acusó el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses el 6 de abril.

El CMAS presentó un juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano ante ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, debido a que la Alianza Va por Sinaloa, así como Morena y PAS, presentaron a candidatas en Municipios perdedores, o de baja votación para ellos.

Ante ello, Jesús Valdés Palazuelos, líder del tricolor en el Estado, negó que no hayan cumplido las normas de paridas en la postulación de candidatas y que si no hubo mujeres en los principales municipios de la entidad, fue debido a que todas eran alcaldías que se perdieron en la pasada elección.

”Nosotros respetamos mucho el comentario, pero nuestro partido y coalición, fue extremadamente apegado a los lineamientos del Instituto Electoral, donde ellos en esta nueva modalidad, donde no existía antes, no nos permiten lanzar a mujeres donde tenemos baja votación”, expresó.

”En el caso donde es Mazatlán, Guasave, Ahome, incluso Culiacán, son municipios perdidos por nuestro partido, lo conocen a la perfección, y es por eso, que donde lanzamos mujeres, de los ocho municipios donde van la candidatura común, las Alcaldías, como es el caso de El Fuerte, vamos mujer, que lo tenemos ganamos; Salvador Alvarado va mujer, que lo tenemos ganado; Badiraguato, donde la tenemos ganado, donde también va mujer; va Cosalá, donde también tenemos el Municipio ganado, por eso estamos muy apegados a los nuevos lineamientos”, añadió.

El priista detalló que debido a los bloques de segmentación no se les permite postular a mujeres en municipios perdedores, y ahora para la actual elección, se cumplió con todos los requerimientos exigidos por el órgano garante en materia electoral en la entidad.

”A lo mejor desconocen (El CMAS) los bloques de segmentación que el mismo Instituto Electoral ya no obliga a cumplir con estos lineamientos, antes cualquier partido decidía a dónde mandar a mujeres, hoy no, hoy tienes que estar dentro de los bloques de segmentación, de baja votación, mediana votación y alta votación, y pues esta política nueva es con ese fin, de que no lances a las mujeres a donde esté más complicado mandar”, mencionó.