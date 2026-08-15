$!PRI Sinaloa rinde homenaje póstumo a Guillermo Torres López

CULIACÁN._ El Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa rindió un homenaje póstumo a Guillermo Torres López, quien fuera presidente de la Red Jóvenes x México en el estado, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso, convicción y lealtad con el partido, así como a su trabajo a favor de las nuevas generaciones. A través de un comunicado, el PRI informó que durante el acto, familiares, amigos, dirigentes y militantes recordaron a Guillermo como un joven comprometido con sus ideales, cercano a las causas sociales y con una firme vocación de servicio. La Senadora mazatleca del PRI, Paloma Sánchez, destacó la calidad humana de Guillermo y la huella que dejó entre quienes compartieron con él su vocación de servicio y su compromiso con el PRI.







“Guillermo fue un joven que siempre dio lo mejor de sí, con convicción y con una gran pasión por servir. Su legado permanecerá entre quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado”, expresó. Fue un hombre de convicción, disciplina, trabajo y lealtad: Gerardo Lugo Por su parte, el presidente del PRI Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo, señaló que existen momentos que trascienden el ámbito político y que convocan a la memoria y al reconocimiento de quienes dejaron huella.







