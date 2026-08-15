$!PRI Sinaloa rinde homenaje póstumo a Guillermo Torres López

CULIACÁN._ El Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa rindió un homenaje póstumo a Guillermo Torres López, quien fuera presidente de la Red Jóvenes x México en el estado, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso, convicción y lealtad con el partido, así como a su trabajo a favor de las nuevas generaciones.
A través de un comunicado, el PRI informó que durante el acto, familiares, amigos, dirigentes y militantes recordaron a Guillermo como un joven comprometido con sus ideales, cercano a las causas sociales y con una firme vocación de servicio.
La Senadora mazatleca del PRI, Paloma Sánchez, destacó la calidad humana de Guillermo y la huella que dejó entre quienes compartieron con él su vocación de servicio y su compromiso con el PRI.
“Guillermo fue un joven que siempre dio lo mejor de sí, con convicción y con una gran pasión por servir. Su legado permanecerá entre quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado”, expresó.
Fue un hombre de convicción, disciplina, trabajo y lealtad: Gerardo Lugo
Por su parte, el presidente del PRI Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo, señaló que existen momentos que trascienden el ámbito político y que convocan a la memoria y al reconocimiento de quienes dejaron huella.
Destacó que Guillermo fue un hombre de convicción, disciplina, trabajo y lealtad, especialmente en los momentos difíciles.
“Fue leal no solamente cuando había triunfos; también cuando llegaron los momentos difíciles, cuando había que dar la cara, permanecer y defender al partido”, manifestó.
En su intervención, Hecbel López Caballero, secretaria general del PRI Culiacán, compartió una semblanza de Guillermo Torres López, en la que destacó su trayectoria como abogado, su participación en la política y el servicio público, así como su compromiso con las causas sociales y con las nuevas generaciones. Resaltó que Guillermo hizo de la participación política una auténtica vocación y que su liderazgo, cercanía y calidad humana dejaron una huella entre jóvenes y compañeros de partido.
Uno de los momentos más emotivos fue el mensaje de su padre, Guillermo Torres Chinchillas, quien agradeció las muestras de cariño y solidaridad hacia su familia y recordó con profundo afecto la relación que mantuvo con su hijo.
Como parte del homenaje se realizó un minuto de silencio y posteriormente la develación de una placa con el nombre de Guillermo Torres López, por lo que el lobby del auditorio del edificio del PRI Sinaloa llevará desde ahora su nombre.
Al homenaje asistieron la secretaria general, Liliana Cárdenas; el delegado del CEN del PRI en Sinaloa, Roberto Padilla Márquez; presidente del PRI Culiacán Noé Heredia, dirigentes de comités municipales, regidores, secretarios, militantes, amigos y, de manera especial, sus padres, esposa, hermana, sobrinos y demás familiares.
Al finalizar, familiares, amigos y compañeros elevaron globos blancos al cielo, como símbolo de memoria, cariño y reconocimiento a quien dejó una huella profunda en el priismo sinaloense.
Guillermo Torres López: líder de convicción, leal por vocación y priista de corazón. Su trabajo dejó huella, su ejemplo inspiró y su legado permanecerá en las nuevas generaciones.