PRI votará contra propuesta de Graciela Domínguez para Gobernadora interina de Sinaloa

La bancada del PRI en el Congreso de Sinaloa votará en contra de la propuesta de Graciela Domínguez Nava para ocupar la Gubernatura interina del Estado, adelantó la diputada Irma Moreno Ovalles.

La legisladora señaló que el Gobernador Rubén Rocha Moya debería presentar su renuncia al cargo y no solamente solicitar una licencia, debido a que, mientras esta permanezca vigente, existe la posibilidad jurídica de que pueda regresar a la Gubernatura.

Moreno Ovalles sostuvo que el PRI no respaldará un procedimiento que, desde su perspectiva, mantenga abierta la posibilidad de que Rocha Moya vuelva a ejercer el Poder Ejecutivo estatal.

La postura ocurre durante la sesión extraordinaria del Congreso, convocada este martes 25 de agosto para definir a quien ocupará la gubernatura interina de Sinaloa.