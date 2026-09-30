$!PRI y MC reclaman en el Congreso de Sinaloa: les niegan participación en tribuna

Diputadas del PRI y Movimiento Ciudadano reclamaron durante la sesión del Congreso de Sinaloa que no se les permitiera intervenir para presentar sus posicionamientos durante la discusión de una minuta enviada por el Senado de la República sobre la nacionalidad única para aspirar a la Presidencia de México y gubernaturas.

La Diputada del PRI, Paola Gárate, señaló que tenía contemplada su participación, al igual que la Legisladora de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, sin embargo, ambas afirmaron que no se les concedió el uso de la palabra.