$!PRI y MC reclaman en el Congreso de Sinaloa: les niegan participación en tribuna

Diputadas del PRI y Movimiento Ciudadano reclamaron durante la sesión del Congreso de Sinaloa que no se les permitiera intervenir para presentar sus posicionamientos durante la discusión de una minuta enviada por el Senado de la República sobre la nacionalidad única para aspirar a la Presidencia de México y gubernaturas.
La Diputada del PRI, Paola Gárate, señaló que tenía contemplada su participación, al igual que la Legisladora de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, sin embargo, ambas afirmaron que no se les concedió el uso de la palabra.
“En el acuerdo quedó que eran dos rondas, dos participaciones: en contra, la Diputada Irma Moreno y del PAN, y dos a favor. En la segunda ronda, la Diputada Eli Montoya y una servidora le hicimos la solicitud a la Secretaría y quedó”, expresó la Diputada Paola Gárate.
El reclamo ocurrió mientras el Pleno discutía la minuta enviada por el Senado, situación que generó inconformidad entre las Legisladoras, quienes cuestionaron que sus posicionamientos no fueran incluidos en la discusión.